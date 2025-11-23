Прогноз погоды на неделю с 24 по 30 ноября в Харькове обещает прохладное время и осадки, которые накроют город.

Синоптики сделали прогноз погоды на неделю с 24 по 30 ноября в Харькове и раскрыли сюрпризы, которые подготовило новое воскресенье, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 24 по 30 ноября в Харькове. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 24 числа: ожидается пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Утром дождь, который к полудню должен закончиться. Во второй половине дня осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит +10°C.

Во вторник, 25.11: воздух прогреется до +3°C. Будет ясно, только к вечеру на небе появятся облака. Дождей не прогнозируется.

Среда, 26:11: на смену ясной погоде, которая будет утром и днем, придет пасмурный вечер. Без дождей. Температурные колебания от 0 до +6°C.

Четверг, 27 числа: в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без дождей. В течение дня температура будет держаться в пределах +5…+8°C. Пора в этот день во многом определяла будущий урожай: иней – к урожаю овса, дождь – пшеницы. Если облачное небо или снег - до ненастного мая; иней на деревьях – к морозу, туман – к оттепели.

В пятницу, 28.11: облака будут до самого вечера. Без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +4…+6°C.

Суббота, 29.11: в течение всего дня в Харькове будет держаться облачная пора. Без осадков. Температура будет колебаться от +1 до +3°C.

В воскресенье 30.11: утром и вечером будет держаться пасмурная пора, днем ​​возможно небольшое прояснение. Без осадков. Температурные показатели от 0 до +3°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 24 по 30 ноября в Харькове обещает прохладное время.

