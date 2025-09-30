Причиною введення графіка відключення світла у жовтні 2025 у Чернігівській області є виконання ремонтних робіт на повітряних лініях.

Графік відключення світла у жовтні 2025 у Чернігівській області повідомляє про планові роботи на повітряних лініях електропередач у населених пунктах Остер та Пархимів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію оприлюднили на сайті Остерської громади.

Згідно з графіком, у місті Остер 6 жовтня електропостачання тимчасово припиняється з 09:00 до 17:00 на вулицях Генерала Солонини та Мономаха, а також на частині вулиці Незалежності та Соломії Крушельницької. 7 жовтня аналогічні ремонтні роботи виконуватимуться на вулицях Мономаха, Незалежності, Соломії Крушельницької та Татарівській.

У Пархимові 2 жовтня світло буде відключено на вулицях Лісова, Травнева та Шевченка. 6 жовтня аналогічні роботи проводитимуться на вулиці Травнева, а 13–17 жовтня ремонт триває за тією ж адресою. З 27 по 31 жовтня тимчасові відключення очікуються на Лісовій, Травневій та Шевченка.

Додатково у місті Остер 2 жовтня енергопостачання призупиняється на вулицях Будівельників, Б. Хмельницького, Військового льотчика Ігоря Мороза, Гайдамацькій, Княжій, Лесі Українки, Розанова, Соломії Крушельницької, Героїв 66-ї бригади, Грушевського, Родини Птухи та Співака. Також відключення відбудеться на Військового льотчика Ігоря Мороза, Вячеслава Чорновола, Свободи та Шевченка з 20 по 24 жовтня.

Причиною введення графіка відключення світла у жовтні 2025 у Чернігівській області є виконання ремонтних робіт на повітряних лініях, а на вулиці Травнева у Пархимові проводяться реконструкція та модернізація електромереж. Усі роботи спрямовані на забезпечення надійного електропостачання та профілактичне обслуговування мереж. Мешканцям рекомендується заздалегідь планувати використання електроприладів у зазначені дати

