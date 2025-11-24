В Житомирской области обнародован график отключения газа с 25 по 26 ноября, который создаст бытовые неудобства для местных жителей.

График отключения газа с 25 по 26 ноября в Житомирской области коснется нескольких населенных пунктов, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 25 по 26 ноября в Житомирской области будет введен через плановые регламентные работы.

Жителям советуют заранее подготовиться и придерживаться рекомендаций специалистов во избежание неприятных ситуаций в собственных домах.

По сообщению ООО "Газсети", 25.11 2025 года будет прекращено газоснабжение в городе Овруч по улице Пограничная, 4.

График отключения газа с 25 по 26 ноября в Житомирской области позволит обеспечить безопасность газовых сетей и проверку оборудования. После завершения работ специалисты возобновят газоснабжение.

Кроме этого, 26.11 2025 года в городе Житомире будут прекращено снабжение голубого топлива на улицах Кооперативная 2 А, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и Параджанова 55, 79.

Эти мероприятия будут направлены на обслуживание и проверку внутренних и внешних сетей. Возобновление газоснабжения произойдет сразу после завершения регламентных работ.

Жителям рекомендуют заранее отключить газовые приборы и бытовые устройства во избежание аварийных ситуаций. Специалисты отмечают соблюдение правил безопасности и просят прощения за временные неудобства.

К слову, информацию о плановых прекращениях подачи голубого топлива обычно публикуют на официальном сайте ООО "Газсети".

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Новый график движения поездов из Киева: Укрзализныця предупредила об изменениях и объявила расписание.

Также Politeka сообщала, Новый график движения транспорта в Днепре: пассажирам назвали даты важных изменений.