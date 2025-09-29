Право на получение денежной помощи для ВПЛ в Черниговской области будут иметь все официально зарегистрированные внутренне перемещенные лица, отвечающие критериям.

Правительство ввело дополнительную единовременную денежную выплату для ВПЛ в Черниговской области и других регионов, однако не все могут получить поддержку, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Денежная помощь в Черниговской области будет предоставляться ВПЛ, которые после получения стандартной государственной поддержки на проживание продолжали работать или вести предпринимательскую деятельность непрерывно в течение шести месяцев.

Эту инициативу представила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, подчеркнув, что она призвана стимулировать трудоустройство внутри перемещенных лиц и привлечь их к активному участию в экономической жизни страны.

Право на получение дополнительной денежной помощи для ВПЛ в Черниговской области будут иметь все официально зарегистрированные внутренне перемещенные лица, отвечающие определенным критериям.

В частности, речь идет о гражданах, которые после переезда и назначения им базовой государственной помощи на проживание на шестимесячный период продолжили работать по найму или получать доходы как физические лица-предприниматели. Также на выплату могут претендовать переселенцы, которые после перемещения трудоустроились или зарегистрировали собственную предпринимательскую деятельность и непрерывно работали до истечения указанного шестимесячного срока.

Целью этой инициативы является не только поддержка тех, кто сумел найти работу или организовать собственное дело, несмотря на сложные обстоятельства войны, но и создать дополнительные стимулы для тех внутренне перемещенных лиц, которые еще колеблются в выборе пути к финансовой стабильности. Как подчеркнула премьер-министр, государство стремится не просто помогать переселенцам, а мотивировать их к активной экономической деятельности, что в свою очередь укрепляет социально-экономическую устойчивость страны в условиях войны.

Дополнительная помощь, которую уже успели назвать "седьмой выплатой", будет предоставляться единовременно и будет равна размеру месячного государственного пособия на проживание для взрослого внутренне перемещенного гражданина. В 2025 году этот показатель составляет 2000 грн. Таким образом, переселенец, не прерывавший трудовую деятельность в течение шести месяцев, получит еще один месяц финансовой поддержки в качестве вознаграждения за собственные усилия и вклад в развитие экономики.

Чтобы получить новую "седьмую" помощь, переселенцам не нужно проходить сложные процедуры - оформление можно осуществить онлайн через мобильное приложение "Дія", которое уже стало основным цифровым инструментом для получения социальных услуг в Украине. Этот подход не только упрощает доступ к государственной поддержке, но и делает процесс максимально удобным и быстрым, что особенно важно для людей, переживших вынужденное переселение.

Источник: На пенсії.

