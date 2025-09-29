Право на отримання грошової допомоги для ВПО у Чернігівській області матимуть усі офіційно зареєстровані внутрішньо переміщені особи, які відповідають визначеним критеріям.

Уряд запровадив додаткову одноразову грошову виплату для ВПО у Чернігівській області та інших регіонів, проте не всі можуть отримати підтримку, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Грошова допомога у Чернігівській області надаватиметься для ВПО, які після отримання стандартної державної підтримки на проживання продовжували працювати або вести підприємницьку діяльність безперервно протягом шести місяців.

Цю ініціативу представила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, наголосивши, що вона покликана стимулювати працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та заохотити їх до активної участі в економічному житті країни.

Зокрема, йдеться про тих громадян, які після переїзду та призначення їм базової державної допомоги на проживання на шестимісячний період продовжили працювати за наймом або отримувати доходи як фізичні особи-підприємці. Також на виплату можуть претендувати ті переселенці, які після переміщення працевлаштувалися чи зареєстрували власну підприємницьку діяльність та безперервно працювали до завершення зазначеного шестимісячного терміну.

Ця ініціатива має на меті не лише підтримати тих, хто зумів знайти роботу чи організувати власну справу попри складні обставини війни, а й створити додаткові стимули для тих внутрішньо переміщених осіб, які ще вагаються у виборі шляху до фінансової стабільності. Як підкреслила прем’єр-міністерка, держава прагне не просто допомагати переселенцям, а мотивувати їх до активної економічної діяльності, що своєю чергою зміцнює соціально-економічну стійкість країни в умовах війни.

Додаткова допомога, яку вже встигли назвати “сьомою виплатою”, надаватиметься одноразово і дорівнюватиме розміру місячної державної допомоги на проживання для дорослого внутрішньо переміщеного громадянина. У 2025 році цей показник становить 2000 гривень. Таким чином, переселенець, який не переривав трудову діяльність протягом шести місяців, отримає ще один місяць фінансової підтримки як винагороду за власні зусилля та внесок у розвиток економіки.

Щоб отримати нову "сьому" допомогу, переселенцям не потрібно проходити складні процедури — оформлення можна здійснити онлайн через мобільний застосунок "Дія", який уже став основним цифровим інструментом для отримання соціальних послуг в Україні. Цей підхід не лише спрощує доступ до державної підтримки, а й робить процес максимально зручним і швидким, що особливо важливо для людей, які пережили вимушене переселення.

