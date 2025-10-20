Через дефіцит вітчизняної продукції у Сумській області та інших регіонах українські споживачі дедалі частіше обирають імпортні товари, які дорожче.

Дефіцит продуктів у Сумській області спостерігається на популярний фрукт через неврожай, до якого призвели погодні умови, повідомляє Politeka.net.

У 2025 році зафіксовано суттєвий дефіцит продуктів у Сумській області, а саме груш, спричинений несприятливими погодними умовами. Основним чинником стали травневі морози, які знищили близько 10% урожаю, що негативно вплинуло на обсяги виробництва та призвело до зростання собівартості вирощування.

Генеральний директор великого садового господарства у Вінницькій області Вадим Розпотнюк повідомив, що цього сезону закупівельна ціна на груші для фермерів зросла з 50 до 70 грн за кілограм. Підвищення цін пов’язане не лише зі зменшенням врожаю, а й зі збільшенням витрат на захист дерев від шкідників та хвороб, адже фермери змушені були активніше використовувати спеціальні препарати.

Як наслідок, подорожчання груш відчувається і для кінцевого споживача — середня роздрібна ціна наразі становить близько 77,9 грн за кілограм.

За словами фахівців, у 2025 році вартість українських груш залишатиметься на високому рівні, а фермери реалізовують урожай одразу після збору, не закладаючи його на тривале зберігання через обмежену пропозицію.

Моніторинг торговельних мереж показує, що українські груші представлені не в усіх супермаркетах — на полицях переважає імпорт із Нідерландів, Іспанії, Еквадору та Південної Африки.

Таким чином, через дефіцит вітчизняної продукції у Сумській області та інших регіонах українські споживачі дедалі частіше обирають імпортні груші, які за ціною та якістю здатні конкурувати з місцевими. Експерти прогнозують, що тенденція до зростання вартості плодів збережеться до кінця сезону.

Джерело: AgroWeek.

