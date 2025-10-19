Тема дефіциту продуктів у Харківській області стала акутальною сереж місцевих жителів, тож розповідаємо, до чого готуватися.

Дефіцит продуктів у Харківській області відчутно проявляється через сезонне скорочення врожаю та активізацію закупівель вітчизняних торговельних мереж, повідомляє Politeka.

В Україні останніми тижнями помітно зріс попит на тепличні помідори, що спричинило чергове подорожчання. Споживачі вже помітили, що тепер вони коштують значно дорожче.

За даними аналітиків EastFruit, пропозиція тепличних томатів на ринку суттєво зменшилася. Наразі помітний певний дефіцит цих продуктів у Харківській області. Це стало основним фактором підвищення вартості продукції.

Крім того, сезонність впливає на доступність овочів із відкритого ґрунту, адже пік польового виробництва вже пройшов, а запаси швидко зменшуються.

Дефіцит продуктів у Харківській області сьогодні визначається не лише кількістю продукції, а й зростанням попиту серед великих роздрібних мереж і гуртових компаній, які активно закуповують томати для продажу.

Щоденний моніторинг ринку показує, що за останній тиждень вони додали у ціні 14 відсотків. Виробники готові відвантажувати їх за ціною від 35 до 55 гривень за кілограм, що відповідає 0,85–1,33 долара США за кілограм.

Рівень вартості залежить від калібру, якості та обсягів партій. За словами представників тепличних господарств, зростання відпускних цін пояснюється насамперед збільшенням попиту. Крім того, підтримує високий цінник і подорожчання ґрунтових томатів. Вони стали коштувати більше через сезонний спад виробництва.

