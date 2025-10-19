У Київській області протягом наступного тижня – з 20 по 26 жовтня 2025 року – діятимуть локальні графіки відключення природного газу в будинках.

Експерти Київської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" попередили про відключення газу в області з 20 по 26 жовтня 2025 року, повідомляє Politeka.

Якщо ви побачите у списку свій населений пункт та свою адресу, то спеціалісти радять на час дії обмежень перекрити крани на опусках перед газовими приладами та відкривати їх лише після закінчення вказаного терміну.

Зокрема обмеження діятимуть для споживачів Таращанського УЕГГ в Київській області. Повідомляється, що у вівторок, 21 жовтня, у звʼязку з проведенням планових ремонтних робіт у мережі тимчасово буде припинено газопостачання для мешканців сіл Гайворон і Петрашівка в Білоцерківському районі.

Тривале відключення газу, повʼязане з плановими роботами з реконструкції, з 21.10 аж по 24.10 відбудеться в селах Полковниче та Ясенівка, пише Politeka.

Крім того, в цьому ж районі в четвер, 23 числа, без блакитного палива тимчасово залишаться споживачі в с. Рогізна.

У місті Біла Церква у пʼятницю, 24 жовтня, у зв’язку з проведенням робіт з реконструкції системи газопостачання відключення відбудеться для багатоквартирного будинку, розташованого за адресою вул. Шолом-Алейхема, 80.

А в селищі Ворзель у Бучанському районі Київської області блакитного палива тимчасово не буде у вівторок, 21 числа, в будинку за адресою вул. Кленова, 49.

