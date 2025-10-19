Пенсіонери в Дніпрі все частіше прагнуть залишатися активними, не втрачати соціальні зв’язки та мати роботу.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачає різні варіанти для тих, хто має досвід, навички або фізичну витривалість, повідомляє Politeka.

Вакансії з сайту work.ua, які можуть зацікавити пенсіонерів, включають позиції на виробництві, у сфері обслуговування та промисловості. Робота у Дніпрі доступна як для чоловіків, так і для жінок.

Перша пропозиція стосується зварювальників. Компанія «Техмамонтаж» шукає фахівців, які мають досвід від одного року з тонким металом товщиною від пів до півтора міліметра. Основним завданням є виконання зварювання методом аргон або напівавтомат.

Працівникам пропонують відрядну оплату від 40 до 55 тисяч гривень на місяць, що є досить привабливою сумою. Виробництво розташоване на правому березі міста, на вулиці М. Руденка.

Інша вакансія націлена на тих, хто шукає легшу і більш гнучку зайнятість. Мережа ресторанів «МакДональдз Юкрейн» запрошує працівників закладу ресторанного господарства.

Ця вакансія не вимагає досвіду чи спеціальних навичок, адже компанія навчає всіх нових співробітників. До основних обов’язків входить приготування страв, обслуговування відвідувачів та підтримка чистоти у залі.

Оплата становить 24 500, а також передбачені бонуси. Загальний дохід залежить від кількості відпрацьованих годин, тому кожен може самостійно регулювати свій заробіток.

Третя робота для пенсіонерів у Дніпрі є у технічній сфері. Металургійне підприємство запрошує машиніста крана металургійного виробництва.

Посада передбачає управління вантажопідйомними кранами різних конструкцій, транспортування та переміщення продукції в межах цеху. Вимоги до кандидата включають досвід від одного року, наявність посвідчення машиніста та знання правил експлуатації обладнання.

