Пенсионеры в Днепре все чаще стремятся оставаться активными, не терять социальные связи и иметь работу.

Работа для пенсионеров в Днепре предусматривает разные варианты для тех, кто имеет опыт, навыки или физическую выносливость, сообщает Politeka.

Вакансии с сайта work.ua, которые могут заинтересовать пенсионеров, включают в себя позиции на производстве, в сфере обслуживания и промышленности. Работа в Днепре доступна как для мужчин, так и женщин.

Первое предложение касается сварщиков. Компания «Техмамонтаж» ищет специалистов, имеющих опыт от одного года с тонким металлом толщиной от половины до полутора миллиметров. Основной задачей является выполнение сварки методом аргона или полуавтомата.

Работникам предлагают сдельную оплату от 40 до 55 тысяч гривен в месяц, что является достаточно привлекательной суммой. Производство расположено на правом берегу города, на улице М. Руденко.

Другая вакансия нацелена на тех, кто ищет более легкую и более гибкую занятость. Сеть ресторанов «МакДональдс Юкрейн» приглашает работников заведения ресторанного хозяйства.

Эта вакансия не требует опыта или специальных навыков, ведь компания учит всех новых сотрудников. Основные обязанности включают приготовление блюд, обслуживание посетителей и поддержку чистоты в зале.

Оплата составляет 24500, а также предусмотренные бонусы. Общий доход зависит от количества отработанных часов, так что каждый может самостоятельно регулировать свой заработок.

Третья работа для пенсионеров в Днепре есть в технической сфере. Металлургическое предприятие приглашает машиниста крана металлургического производства.

Должность предусматривает управление грузоподъемными кранами различных конструкций, транспортировку и перемещение продукции в цехе. Требования к кандидату включают в себя опыт от одного года, наличие удостоверения машиниста и знание правил эксплуатации оборудования.

