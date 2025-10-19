Графік відключення газу на тиждень з 20 по 26 жовтня у Харкові створить певні незручності для багатьох місцевих мешканців.

Графік відключення газу на тиждень з 20 по 26 жовтня у Харкові передбачає підготовку системи газопостачання до осінньо-зимового періоду, повідомляє Politeka.

Місцева філія «Газмережі» на своєму офіційному сайті опублікувала графік відключення газу на тиждень з 20 по 26 жовтня у Харкові.

За планом, 21.10 2025 року фахівці «Газмережі» проводитимуть роботи в Основ’янському районі. Тимчасово без блакитного палива такі адреси:

Аеродромний (всі будинки), Планерний (всі будинки), Безлюдівська 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, Машиністів 35, Портова 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, шосе Мереф’янське 3, 5, 9, 11, 17, 17 корп 1, 17 корп 3, 17 корп 4, 17 корп 5, 17 корп 6, 17 корп 7, 17 корп 8.

Аеродромна 3, 4, 5, 7, 7-А, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 30, Літакова 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, Планерна 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/8, 24, 25/9, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 35/7, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 53.

Проспект Аерокосмічний 191, 191-А, 193-А, 193, 195-А, 195, 197, 199, 199-А, 201, 316-Б, 316-Г, 316-Д, 316-В, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336-А, 336-Г, 336, 348.

Графік відключення газу на тиждень з 20 по 26 жовтня у Харкові передбачає, що роботи можуть тривати весь день, тому мешканцям радять заздалегідь підготуватися.

Окрім цього, 23.10 2025 року, планується обмеження постачання в Київському районі. Під час робіт тимчасово буде припинено газопостачання по всій вулиці Інтернатській та в будинку 329 на Шевченка.

