График отключения газа в неделю с 20 по 26 октября в Харькове создаст определенные неудобства для многих местных жителей.

График отключения газа в неделю с 20 по 26 октября в Харькове предусматривает подготовку системы газоснабжения к осенне-зимнему периоду, сообщает Politeka.

Местный филиал «Газсети» на своем официальном сайте опубликовал график отключения газа на неделю с 20 по 26 октября в Харькове.

По плану, 21.10 2025 специалисты «Газсети» будут проводить работы в Основянском районе. Временно без голубого топлива следующие адреса:

Аеродромний (все дома), Планерний (все дома), Безлюдівська 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, Машиністів 35, Портова 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, шосе Мереф’янське 3, 5, 9, 11, 17, 17 корп 1, 17 корп 3, 17 корп 4, 17 корп 5, 17 корп 6, 17 корп 7, 17 корп 8.

Аеродромна 3, 4, 5, 7, 7-А, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 30, Літакова 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, Планерна 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/8, 24, 25/9, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 35/7, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 53.

Проспект Аерокосмічний 191, 191-А, 193-А, 193, 195-А, 195, 197, 199, 199-А, 201, 316-Б, 316-Г, 316-Д, 316-В, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336-А, 336-Г, 336, 348.

График отключения газа на неделю с 20 по 26 октября в Харькове предусматривает, что работы могут длиться весь день, поэтому жителям советуют подготовиться заранее.

Кроме этого, 23.10 2025 года планируется ограничение поставок в Киевском районе. Во время работ временно будет прекращено газоснабжение по всей Інтернатській и в доме 329 на Шевченка.

