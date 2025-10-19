Через сезонне скорочення виробництва та активні закупівлі торговельних мереж відчутний дефіцит продуктів у Чернігівській області.

Дефіцит продуктів у Чернігівській області стосується тепличних томатів, тому їхня вартість впродовж вже двох тижнів невпинно росте, повідомляє Politeka.

Аналітики EastFruit зазначають, що скорочення обсягів збору врожаю в тепличних комбінатах стало головним чинником зростання цінників.

На ринку помітно зменшилася пропозиція продукції, і це одразу відобразилося на вартості овочів. Додатково впливає сезонність, адже тепличні томати стають більш затребуваними на фоні обмеженої пропозиції з відкритого ґрунту.

Саме тому дефіцит продуктів у Чернігівській області вже відчувають як роздрібні, так і гуртові покупці. За щоденним моніторингом, лише з початку поточного тижня тепличні помідори додали в ціні 14 відсотків.

Виробники відвантажують продукцію за цінами від 35 до 55 гривень за кілограм, що відповідає 0,85–1,33 долара за кілограм. Вартість залежить від якості, калібру та обсягів партії. Попит зростає завдяки активним закупівлям вітчизняних мереж і гуртових компаній.

Одночасно ціни на ґрунтові томати також підвищуються через сезонне скорочення пропозиції. Все це створює умови для того, що дефіцит продуктів у Чернігівській області стає відчутним для широкого кола споживачів.

Попри зростання цінників, експерти наголошують, що томати залишаються дешевшими, ніж на початку вересня минулого року приблизно на 30 відсотків. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук додав, що восени ціни на овочі залишатимуться відносно низькими, проте після закладання на зберігання можливе їхнє поступове підвищення.

