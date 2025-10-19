Дефицит продуктов в Черниговской области касается тепличных томатов, поэтому их стоимость уже две недели непрерывно растет, сообщает Politeka.

Аналитики EastFruit отмечают , что сокращение объемов сбора урожая в тепличных комбинатах явилось главным фактором роста ценников.

На рынке заметно уменьшилось предложение продукции, и это сразу отразилось на стоимости овощей. Дополнительно влияет сезонность, ведь тепличные томаты становятся востребованнее на фоне ограниченного предложения из открытого грунта.

Поэтому дефицит продуктов в Черниговской области уже испытывают как розничные, так и оптовые покупатели. По ежедневному мониторингу, только с начала текущей недели тепличные помидоры прибавили в цене 14 процентов.

Производители отгружают продукцию по ценам от 35 до 55 гривен за килограмм, что соответствует 0,85-1,33 доллара за килограмм. Стоимость зависит от качества, калибра и объема партии. Спрос растет благодаря активным закупкам отечественных сетей и оптовых компаний.

Одновременно цены на грунтовые помидоры также повышаются из-за сезонного сокращения предложения. Все это создает условия для того, что дефицит продуктов в Черниговской области становится ощутимым для широкого круга потребителей.

Несмотря на рост ценников, эксперты подчеркивают, что помидоры остаются дешевле, чем в начале сентября прошлого года примерно на 30 процентов. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук добавил, что осенью цены на овощи будут оставаться относительно низкими, однако после закладки на хранение возможно их постепенное повышение.

