Мешканців закликають врахувати графік відключення світла на тиждень з 20 по 26 жовтня в Дніпропетровській області при плануванні власних справ.

Графік відключення світла на тиждень з 20 по 26 жовтня в Дніпропетровській області повідомляє про планові роботи у різних населених пунктах регіону, передає Politeka.

20 жовтня з 08:00 до 18:00 електропостачання буде тимчасово відсутнє у м. Дніпро за адресами: вул. Братів Горобців 53А, вул. Надії Алексєєнко 108, вул. Робоча 71, 75, 77, вул. Бутакова 2-4, 6, 10, 12, 17А, 21, 252, вул. Веселки 1, 36, 36А, 40, 46, 116, 118, 123, вул. Данила Самойловича 1, 20, 24, 26, 27, 32, 36, 40, 42, 48, 54 та інші. З 10:00 до 15:00 відключення стосуватиметься вул. Криворізької 22Б.

На 21-го з 08:00 до 18:00 планується відключення за адресами: вул. Винахідниці Ющенко 1-22, вул. Дніпровська 1-8, вул. Естонська 1-18, 18А, 19-24, вул. Олександри Риндовської 31-41 (непарні), 46-64 (парні), вул. Привільна 1-4, 4А, 5, 7, 7А, 9-22, 22А, вул. Серпнева 15, 15А, 17-29 (непарні), вул. Сурська 57-69, 69А, 70, вул. Незалежності 8, 14, 14А, 18, 20Б, 22А, 24, 30, 32 та вул. Артилерійська 46.

22 жовтня з 08:00 до 18:00 роботи охоплять вул. Незалежності 13Б, 29, 29Л, вул. Аеродром 2-7, 10, 12, 13, 32, вул. Аеропорт 436, вул. Віктора Гошкевича 1-7, 7А, 8-22, вул. Монтажна 1-22, вул. Серпнева 7, 9, 11, 11А, 13, 13А, вул. Солонянська 1А, 2-22, вул. Сурська 39, 39А, 40-56.

На 23 числа з 08:00 до 18:00 електропостачання буде відсутнє на вул. Будівельників 16, 18, 20, 20А, 22, вул. Новокримська 42, вул. Фабрично-заводська 25 та вул. Артилерійська 46. Крім того, з 23 по 25 число плануються роботи на вул. Братів Горобців, Криворізькій, Макарова, Надії Алексєєнко, Павла Чубинського, Робочій, Театральній, Холодноярській та багатьох інших вулицях Дніпра, а також у Самарівському районі та м. Жовті Води.

На 24 жовтня з 08:00 до 18:00 заплановані відключення на вул. Автозаводській та Арабатській у місті Дніпро. 21-го у с. Новопілля з 08:00 до 18:00 роботи відбудуться на вул. Шкільній 1Б. 22 числа з 07:30 до 18:00 у м. Апостолове відключення стосуватиметься вул. Ветеранів 2Е. 23 жовтня з 08:00 до 18:00 електропостачання буде відсутнє у с. Червоні Поди на вул. Центральній 1А.

У мешканців просять вибачення за тимчасові незручності та закликають врахувати графік відключення світла на тиждень з 20 по 26 жовтня в Дніпропетровській області при плануванні власних справ.

