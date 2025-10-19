Жители призывают учесть график отключения света на неделю с 20 по 26 октября в Днепропетровской области при планировании собственных дел.

График отключения света в неделю с 20 по 26 октября в Днепропетровской области сообщает о плановых работах в разных населенных пунктах региона, передает Politeka.

20 октября с 08:00 до 18:00 электроснабжение будет временно отсутствовать в г. Днепре по адресам: ул. Братьев Воробьёв 53А, ул. Надежды Алексеенко, 108, ул. Рабочая 71, 75, 77, ул. Бутакова 2-4, 6, 10, 12, 17А, 21, 252, ул. Радуги 1, 36, 36А, 40, 46, 116, 118, 123, ул. Даниила Самойловича 1, 20, 24, 26, 27, 32, 36, 40, 42, 48, 54 и другие. С 10:00 до 15:00 отключение будет касаться ул. Криворожской 22Б.

На 21 с 08:00 до 18:00 планируется отключение по адресам: ул. Изобретательницы Ющенко 1-22, ул. Днепровская, 1-8, ул. Эстонская, 1-18, 18А, 19-24, ул. Александры Рындовской 31-41 (нечетные), 46-64 (парные), ул. Привольная 1-4, 4А, 5, 7, 7А, 9-22, 22А, ул. Августовская 15, 15А, 17-29 (нечетные), ул. Сурская, 57-69, 69А, 70, ул. Независимости 8, 14, 14А, 18, 20Б, 22А, 24, 30, 32 и ул. Артиллерийская 46.

22 октября с 08:00 до 18:00 работы охватят ул. Независимости 13Б, 29, 29Л, ул. Аэродром 2-7, 10, 12, 13, 32, ул. Аэропорт 436, ул. Виктора Гошкевича, 1-7, 7А, 8-22, ул. Монтажная 1-22, ул. Августовская 7, 9, 11, 11А, 13, 13А, ул. Солонянская 1А, 2-22, ул. Сурская, 39, 39А, 40-56.

На 23 числа с 08:00 до 18:00 электроснабжение отсутствует на ул. Строителей 16, 18, 20, 20А, 22, ул. Новокрымская, 42, ул. Фабрично-заводская 25 и ул. Артиллерийская 46. Кроме того, с 23 по 25 число планируются работы по ул. Братьев Воробьев, Криворожской, Макарова, Надежды Алексеенко, Павла Чубинского, Рабочей, Театральной, Холодноярской и многих других улиц Днепра, а также в Самаровском районе и г. Желтые Воды.

На 24 октября с 08.00 до 18.00 запланированы отключения на ул. Автозаводской и Арабатской в ​​городе Днепр. 21-го в с. Новополье с 08:00 до 18:00 работы состоятся по ул. Школьный 1Б. 22 числа с 07:30 до 18:00 в г. Апостолово отключение будет касаться ул. Ветеранов 2Е. 23 октября с 08:00 до 18:00 электроснабжение будет отсутствовать в с. Красные Поды на ул. Центральной 1А.

