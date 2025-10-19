У ДТЕК попередили мешканців Київської області про нові графіки відключення світла на період із 20 по 26 жовтня 2025 року.

Енергетики оголосили, які графіки відключення світла діятимуть у Київській області протягом наступного тижня – з 20 по 26 жоктня 2025 року, повідомляє Politeka.

У понеділок, 20 жовтня, у Київській області буде застосовано зокрема такі графіки відключення світла:

Требухів (вул. Ярослава Мудрого, Лесі Українки, Франка, Повстанська, Каштанова, Космонавтів, Малинова, Незалежності, Броварська, Дніпровська та ін.) – з 9:00 до 19:00;

Насташка (Вишнева, Польова, Чорних Запорожців, пров. Польовий) – з 8:00 до 18:30;

Мироцьке (Шевченка, Миру, Калинівка) – з 6:00 до 19:00;

Ворзель (Михайла Городецького, Курортна, 64, 72, Яблунська, 1) – з 6:00 до 19:00;

Баришівка (Бажана, Болотна, Гетьмана Дорошенка, Сковороди, Зерова, Липнянська, Паркова, Привокзальна, Садибна, Червона, пров. Бажана, Тополинний) – із 9:00 до 19:00;

частково села Паришків і Веселинівка – з 9:00 до 19:00.

У селищі Рокитне знеструмлення, за даними ДТЕК, відбуватимуться приблизно з 8:00 до 18:30 20 числа по вулицях Волі, Космонавтів; 21 – Городня, Енергетиків, Новоселів, Селянська, Урожайна; 22 – Незалежності, Травнева, пише Politeka.

У вівторок, 21 жовтня, обмеження з 8 до 19 години частково торкнуться населених пунктів Гатненської громади (Білогородка, Крюківщина, Гатне, Юрівка, Тарасівка), а з 8 до 20 – села Нові Петрівці.

У середу, 22 жовтня, у Бучанській громаді Київської області з 8:30 до 17:00 буде застосовано графіки відключення світла для деяких будинків у Бучі, Блиставиці та Мироцькому.

Про інші планові знеструмлення в регіоні на наступний тиждень ДТЕК оголосить пізніше.

