В ДТЭК предупредили жителей Киевской области о новых графиках отключения света на период с 20 по 26 октября 2025 года.

Энергетики объявили, какие графики отключения света будут действовать в Киевской области в течение следующей недели – с 20 по 26 октября 2025 года, сообщает Politeka.

В понедельник, 20 октября, в Киевской области будут применены такие графики отключения света:

Требухов (ул. Ярослава Мудрого, Леси Украинки, Франко, Повстанческая, Каштановая, Космонавтов, Малиновая, Независимости, Броварская, Днепровская и др.) – с 9:00 до 19:00;

Насташка (Вишневая, Полевая, Черных Запорожцев, пер. Полевой) – с 8:00 до 18:30;

Мироцкое (Шевченко, Мира, Калиновка) – с 6:00 до 19:00;

Ворзель (Михаила Городецкого, Курортная, 64, 72, Яблонская, 1) – с 6:00 до 19:00;

Барышевка (Бажана, Болотная, Гетьмана Дорошенко, Сковороды, Зерова, Липнянская, Парковая, Привокзальная, Усадебная, Красная, пер. Бажана, Тополиный) – с 9:00 до 19:00;

частично села Парышкив и Веселиновка - с 9:00 до 19:00.

В поселке Рокитное обесточивание, по данным ДТЭК, будут проходить примерно с 8:00 до 18:30 20 числа по улицам Воли, Космонавтов; 21 – Городняя, Энергетиков, Новоселов, Крестьянская, Урожайная; 22 – Независимости, Майская, пишет Politeka.

Во вторник, 21 октября, ограничения с 8 до 19 часов частично коснутся населенных пунктов Гатненской общины (Белогородка, Крюковщина, Гатное, Юровка, Тарасовка), а с 8 до 20 – села Новые Петровцы.

В среду, 22 октября, в Бучанской общине Киевской области с 8:30 до 17:00 будут применены графики отключения света для некоторых домов в Буче, Блиставице и Мироцком.

О других плановых обесточениях в регионе на следующую неделю ДТЭК объявит позже.

