Подорожчання продуктів у Харкові відчутно впливає на споживачів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію для українців, які живуть у Харкові, надає портал Мінфін.

Рафінована олія «Олейна» (850 мл) коштує в середньому 81,42 гривні. В мережі Auchan вона продається за 74,90, у Megamarket — 80,30, Metro пропонує 85,50, а Novus — 84,99. Порівняно з вереснем 2025 року показник виріс на 2,25 одиниць. Протягом місяця відзначається поступове підвищення вартості, починаючи з 79,17 і закінчуючи 81,42.

Пшеничне борошно «Хуторок» (2 кг) коштує 62,56, дешевше в Novus — 58,21, дорожче в Megamarket — 66,90. Середнє значення за минулий місяць піднялося на 0,90, показуючи помірну динаміку. Ціни залишалися стабільними до початку жовтня, після чого поступово зросли.

Рис круглий (1 кг) в середньому 61,52, найдешевший у Metro — 48,90 та Auchan — 49,90, найдорожчий — Novus, 91,99. За останній місяць спостерігається приріст на 3,46. Довгий рис тепер продають в межах 60,17, Megamarket пропонує 53,50, Metro — 48,90, Novus — 76,49, Auchan — 61,80. Порівняно з попереднім періодом вартість підвищилася на 1,47.

Отже, подорожчання продуктів у Харкові торкнулося основних категорій: олії, борошна та круп. Найбільший приріст зафіксовано в сегменті рису, водночас ціни на олію і пшеничне борошно збільшилися помірно. Загальна тенденція демонструє підвищення витрат на базові товари харчування, що відображає індекс споживчих цін та коливання ринку.

До слова, у Харкові вже повідомляли про подорожчання м'яса. Натомість овочі у місті навпаки дешевшають.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: кому з літніх людей надають гуманітарні набори та іншу допомогу.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям розкрили, як отримати "сьому" виплату.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ попередили, кому з жовтня доведеться повернути гроші.