Подорожание продуктов в Харькове существенно влияет на потребителей, сообщает Politeka.

Такую информацию для украинцев, живущих в Харькове, предоставляет портал Минфин .

Рафинированное масло "Олейна" (850 мл) стоит в среднем 81,42 гривны. В сети Auchan она продается за 74,90, в Megamarket – 80,30, Metro предлагает 85,50, а Novus – 84,99. По сравнению с сентябрем 2025 г. показатель вырос на 2,25 единиц. В течение месяца отмечается постепенное повышение стоимости, начиная с 79,17 и заканчивая 81,42.

Пшеничная мука «Хуторок» (2 кг) стоит 62,56, дешевле в Novus – 58,21, дороже в Megamarket – 66,90. Среднее значение за прошлый месяц поднялось на 0,90, показывая умеренную динамику. Цены оставались стабильными до начала октября, после чего постепенно выросли.

Рис круглый (1 кг) в среднем 61,52, самый дешевый у Metro – 48,90 и Auchan – 49,90, самый дорогой – Novus, 91,99. За последний месяц наблюдается прирост в 3,46. Длинный рис теперь продают в пределах 60,17, Megamarket предлагает 53,50, Metro – 48,90, Novus – 76,49, Auchan – 61,80. По сравнению с предыдущим периодом, стоимость повысилась на 1,47.

Следовательно, подорожание продуктов в Харькове затронуло основные категории: масла, муки и круп. Наибольший прирост зафиксирован в сегменте риса, в то же время цены на растительное масло и пшеничную муку увеличились умеренно. Общая тенденция показывает повышение расходов на базовые продукты питания, что отражает индекс потребительских цен и колебания рынка.

К слову, в Харькове уже сообщали о подорожании мяса. В то же время овощи в городе наоборот дешевеют.

