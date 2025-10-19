Синоптики склали прогноз погоди в Харкові на тиждень з 20 по 26 жовтня та розкрили подробиці.

Синоптики зробили прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 жовтня у Харкові та розповіли, які сюрпризи підготувала нова неділя жовтня, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 жовтня у Харкові. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 20-ого числа: хмарно буде до самого вечора. дощ йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня він відновиться, хоча і з меншою силою, та йтиме до пізнього вечора. Максимальна температура повітря сягне +7°C.

У вівторок, 21.10: повітря прогріється до +8°C. Уночі буде дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.

Середа, 22.10: протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. Температурні коливання — від +4 до +11°C.

Четвер, 23 числа: протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Впродовж дня температура триматиметься в межах +6…+12°C. Цього дня наші пращури спостерігали за місяцем – його роги погоду передбачали: "роги місяця вказують у той бік, звідки чекати вітрів".

У п’ятницю, 24.10: з ранку до кінця доби небо вкриється хмарами. Вночі та вранці очікується дрібний дощ. Температура повітря триматиметься в межах +8…+13°C.

Субота, 25.10: з ранку до самого кінця доби небо вкриє хмарами. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура коливатиметься від +9 до +14°C.

У неділю 26.10: з ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температурні показники — від +12 до +15°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 жовтня у Харкові обіцяє прохолодну пору та опади, що накриють місто.

