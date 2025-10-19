Синоптики заключили прогноз погоды в Харькове на неделю с 20 по 26 октября и раскрыли подробности.

Синоптики сделали прогноз погоды на неделю с 20 по 26 октября в Харькове и рассказали, какие сюрпризы подготовило новое воскресенье октября, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 20 по 26 октября в Харькове. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 20 числа: облачно будет до самого вечера. дождь будет идти ночью, но еще до прихода утра закончится. Во второй половине дня он возобновится, хотя и с меньшей силой, но будет идти до позднего вечера. Максимальная температура воздуха составит +7°C.

Во вторник, 21.10: воздух прогреется до +8°C. Ночью будет идти дождь. Утром, днем ​​и вечером без осадков.

Среда, 22.10: на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Без осадков. Температурные колебания от +4 до +11°C.

Четверг, 23 числа: в течение всего дня небо будет покрыто облаками. В течение дня температура будет держаться в пределах +6…+12°C. Наши предки заметили, что в этот день наши предки заметили, что в этот день ожидается дождь.

В пятницу, 24.10: с утра до конца суток небо будет покрыто облаками. Ночью и утром будет идти дождь. Температура воздуха будет держаться в пределах +8…+13°C.

Суббота, 25.10: с утра до самого конца суток небо укроется облаками. Днем, вероятно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до прихода вечера. Температура будет колебаться от +9 до +14°C.

В воскресенье 26.10: с утра и до самого вечера в Харькове небо будет покрыто облаками. Без осадков. Температурные показатели от +12 до +15°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 20 по 26 октября в Харькове обещает прохладное время и осадки, которые накроют город.

