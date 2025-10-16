Невдовзі запроваджується новий графік руху поїздів у Харкові, який вплине на курсування кількох популярних рейсів між обласними центрами.

Рішення про новий графік руху поїздів у Харкові пов’язане зі зменшенням пасажиропотоку в осінньо-зимовий період, коли кількість охочих подорожувати традиційно знижується, повідомляє Politeka.

Новий графік руху поїздів у Харкові набуде чинності з 23 жовтня і передбачає зміни у розкладі рейсів між Дніпром і Харковом.

Так, № 824, який їздить до нашого облцентру з Дніпра, відтепер курсуватиме тричі на тиждень, а саме щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі.

У зворотному напрямку № 823 вирушатиме щосуботи, щонеділі та щопонеділка. Це означає, що пасажирам варто заздалегідь перевіряти час відправлення та планувати свої подорожі з урахуванням оновленого розкладу.

На Придніпровській залізниці пояснили, що такі зміни є тимчасовими і зумовлені прагненням оптимізувати курсування пасажирських складів відповідно до реального попиту.

Крім того, новий графік руху поїздів у Харкові передбачає й тимчасове скасування деяких зупинок приміських рейсів. З 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року кілька електричок не зупинятимуться на окремих платформах.

Зокрема, на платформі 17-й км, що розташована на ділянці Запоріжжя-Ліве – Любимівка, тимчасово не зупинятимуться № 6582, № 6584, № 6539 та № 6587. Вони курсують за напрямками Запоріжжя-2 – Синельникове-1 і назад.

Також № 6539 Синельникове-1 – Запоріжжя-2 не зупинятиметься на зупинці Степова, яка розташована на ділянці Новогупалівка – Славгород-Південний.

