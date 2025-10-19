Тема дефицита продуктов в Харьковской области стала акутальной сереж местных жителей, поэтому рассказываем, к чему готовиться.

Дефицит продуктов в Харьковской области ощутимо проявляется из-за сезонного сокращения урожая и активизации закупок отечественных торговых сетей, сообщает Politeka.

В Украине в последние недели заметно возрос спрос на тепличные помидоры, что повлекло за собой очередное подорожание. Потребители уже заметили, что теперь они стоят гораздо дороже.

По данным аналитиков EastFruit, предложение тепличных томатов на рынке существенно снизилось. Пока заметен определенный дефицит этих продуктов в Харьковской области. Это явилось основным фактором повышения стоимости продукции.

Кроме того, сезонность влияет на доступность овощей с открытого грунта, ведь пик полевого производства уже прошел, а запасы быстро уменьшаются.

Дефицит продуктов в Харьковской области сегодня определяется не только количеством продукции, но и ростом спроса среди крупных розничных сетей и оптовых компаний, активно закупающих томаты для продажи.

Ежедневный мониторинг рынка показывает, что за последнюю неделю они прибавили в цене 14 процентов. Производители готовы отгружать их по цене от 35 до 55 гривен за килограмм, что соответствует 0,85–1,33 доллара США за килограмм.

Уровень стоимости зависит от калибра, качества и объема партий. По словам представителей тепличных хозяйств, рост отпускных цен объясняется, прежде всего, увеличением спроса. Кроме того, поддерживает высокий ценник и удорожание грунтовых томатов. Они стали стоить больше из-за сезонного спада производства.

