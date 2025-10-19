Графіки відключення світла на тиждень з 20 по 26 жовтня в Кіровоградській області відображають точний розподіл дат.

Графіки відключення світла на тиждень з 20 по 26 жовтня в Кіровоградській області передбачають планові ремонти електромереж у різних населених пунктах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у Кіровоградобленерго.

20 жовтня 2025 року з 09:30 до 18:30 електропостачання тимчасово припинять у Великій Висці на вулиці Успішна, будинки 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 64–67, 69–71, 73, 75, 75А, 77, 79, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 109.

21 жовтня з 09:30 до 18:30 ремонти відбудуться в Павлівці на вулиці Карпенка-Карого, 108, 110А, 111Б, 112–115, 117–120, 126, 130, 132, 134, 138, 140, 162, а також на Соборній, 7–9, 9А, 13–14, 20–23, 25–26, 29–31. У Злинці 21 жовтня з 10:00 до 17:00 планується відключення на Матюшенка, 1, 4–10, 12–24, 27–28, 30–31.

22 числа з 09:00 до 18:00 у Мануйловці тимчасово не буде електрики на Польовій, 17, 25, 38, 42, 46, та Степовій, 19, 21, 23, 30, 32, 34, 40, 44. 22 жовтня з 09:30 до 17:00 без світла залишаться в Новогригорівці на Квітковій, 1, 3, 8, 12–15, 20, Садовій, 1–3, 5–6, 8–10, 12, 14–15, 17, 21, а також Центральній, 6, 8–12, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 45, 47. Також у Злинці 22 жовтня з 10:00 до 17:00 ремонти торкнуться Преображенської, 64, 66, 68, 70, 73–82, 84, 87–89, 91, 93–94, 96–98, 101, 105, 107.

23 числа з 09:00 до 18:00 планові відключення відбудуться у Веселому на Шевченка, 2–3, 7, 9, 11, 13–15, 17–18, 21, 25, 29–30, 33, 39–40, 43, 47, 49, 51, 57, 59. Лутківка залишиться без електрики на Гоголя, 4, 6, 8, 10, Зарічній, 7, 9, 11, Івана Франка, 1–3, 7, 9, Лісовій, 1, 4–5, 7–8, Молодіжній, 2–16, 19, 21, 23, 25, 27–28, 30, 37, 43, Степовій, 1–2, Шахтарській, 2, 6–8, 18–19, Шевченка, 1–3, 9–13, 15.

Мала Виска 23 числа з 09:00 до 18:00 буде без електропостачання на Віктора Чабана, 47, 49, 51–55, 55а, 56–58, 60–64, 66, 68, 68А, 69–78, 80–84, 86–87, 88/1; Залізничній, 1, 3, 31, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 107, 111, 113, 115; Квітковій, 2–5, 7–12, 15, 15А, 16–22, 24–27, 29–30, 32, 32А, 33–34, 36/22, 37–38, 39А, 40, 42–44, 46, 50, 50А, 51А, 54, 56–60, 62–67, 67А, 68–70, 70А, 71–73, 75–76, 79, 79А, 80–86, 88–92, 94–96, 99–100, 100А, 101–103.

24 жовтня з 09:00 до 18:00 в Лутківці проводитимуть планові роботи на Івана Франка, 9, Молодіжній, 9, 43, Шахтарській, 18–19. Того ж дня з 09:30 до 17:00 у Летеному Ташлику не буде електропостачання на Приовражному провулку, 3, Садовій, 25, 30, 32, 34–38, Спокійній, 21, 26.

Отже, графіки відключення світла на тиждень з 20 по 26 жовтня в Кіровоградській області відображають точний розподіл дат, годин та адрес, де мешканці тимчасово залишатимуться без електрики, забезпечуючи безпечне обслуговування мереж.

