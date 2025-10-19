Проєкт передбачає розподіл гуманітарних наборів, які включають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області, засоби гігієни та речі першої необхідності.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області надаються завдяки діяльності благодійного фонду «Елеос Україна», повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується за підтримки міжнародних партнерів і спрямована на допомогу людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Як зазначено на офіційному ресурсі організації, програма діє в межах проєкту «Відбудова: Розподіл благодійної допомоги у вигляді продовольчих та гігієнічних наборів серед внутрішньо переміщених осіб у Дніпропетровській області». Основним координатором виступає «Елеос Україна» у співпраці з міжнародною гуманітарною організацією International Orthodox Christian Charities (IOCC) та за фінансової підтримки United Methodist Committee On Relief (UMCOR). Спільними зусиллями було створено програму, мета якої — підтримати найбільш уразливі категорії населення: пенсіонерів, переселенців і родини, постраждалі від війни.

Проєкт передбачає розподіл гуманітарних наборів, які включають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області, засоби гігієни та речі першої необхідності. Завдяки цим наборам люди отримують можливість задовольнити базові потреби й відчути реальну підтримку благодійників.

Реалізація програми охоплює два населені пункти регіону — міста Дніпро та Самар. Саме там проводитиметься видача допомоги для осіб, які пройшли попередню реєстрацію та відповідають визначеним критеріям.

Для отримання допомоги заявникам потрібно заповнити електронну анкету за посиланням, опублікованим на сайті проєкту. Після перевірки даних кожен учасник отримає персональне повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі набору.

Реалізація програми триває з травня по жовтень 2025 року. У цей період команда фонду «Елеос Україна» разом із міжнародними партнерами забезпечує своєчасну доставку допомоги тим, хто найбільше її потребує, гарантуючи стабільність і прозорість процесу.

