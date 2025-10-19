Проект предусматривает распределение гуманитарных наборов, которые включают в себя бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области, средства гигиены и вещи первой необходимости.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области предоставляются благодаря деятельности благотворительного фонда «Элеос Украина», сообщает Politeka.

Инициатива реализуется при поддержке международных партнеров и направлена ​​на помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Как отмечено на официальном ресурсе организации, программа действует в рамках проекта «Восстановление: Распределение благотворительной помощи в виде продовольственных и гигиенических наборов среди внутри перемещенных лиц в Днепропетровской области». Основным координатором выступает Элеос Украина в сотрудничестве с международной гуманитарной организацией International Orthodox Christian Charities (IOCC) и при финансовой поддержке United Methodist Committee On Relief (UMCOR) . Совместными усилиями была создана программа, цель которой поддержать наиболее уязвимые категории населения: пенсионеров, переселенцев и семьи, пострадавшие от войны.

Реализация программы охватывает два населенных пункта региона – города Днепр и Самар. Там будет проводиться выдача помощи для лиц, которые прошли предварительную регистрацию и отвечают определенным критериям.

Для получения помощи заявителям нужно заполнить электронную анкету по ссылке, опубликованной на сайте проекта. После проверки данных, каждый участник получит персональное сообщение с указанием даты, времени и места выдачи набора.

Реализация программы проходит с мая по октябрь 2025 года. В этот период команда фонда «Элеос Украина» вместе с международными партнерами обеспечивает своевременную доставку помощи тем, кто в ней больше всего нуждается, гарантируя стабильность и прозрачность процесса.

