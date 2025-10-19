Грошова допомога для ВПО в Одеській області залишатиметься доступною лише для тих, хто підтвердить свою особу відповідно до чинних вимог.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області продовжить виплачуватися лише після проходження фізичної ідентифікації, повідомляє Politeka.

Зазначена процедура повинна бути завершена до 1 листопада 2025 року певними категоріями осіб, які раніше отримували державну підтримку.

У випадку, якщо перевірку не буде пройдено, нарахування коштів тимчасово зупиняється. Відновлення відбуватиметься після підтвердження особистих даних та прав на державну допомогу.

Ідентифікацію мають пройти кілька груп населення. До них відносяться родини з низьким доходом, що користуються державною підтримкою, сім’ї, де виховуються діти-сироти або діти, позбавлені опіки батьків. Також це стосується осіб з інвалідністю, у тому числі тих, хто має інвалідність із дитинства, та дітей, яким держава надає соціальні виплати.

Під обов’язкову перевірку потрапляють і люди пенсійного віку, котрі не отримують пенсію, але користуються допомогою від держави. Крім того, це опікуни, прийомні батьки, вихователі, які одержують винагороду за догляд за дітьми чи підопічними. До цього переліку входять також громадяни, що здійснюють догляд за хворими або непрацездатними особами, а ще сім’ї, де є діти з тяжкими захворюваннями, які потребують регулярної підтримки.

Фізична ідентифікація передбачає перевірку особи отримувача та підтвердження його перебування на території, підконтрольній Україні. Це необхідно для уникнення помилкових нарахувань і забезпечення безперервності соціальних виплат.

Детальні роз’яснення, перелік необхідних документів і порядок проходження процедури можна отримати у територіальних управліннях Пенсійного фонду України, де спеціалісти консультують усіх охочих. Отже, грошова допомога для ВПО в Одеській області залишатиметься доступною лише для тих, хто підтвердить свою особу відповідно до чинних вимог.

Джерело: На пенсії.

