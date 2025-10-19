Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области будет оставаться доступной только для тех, кто подтвердит свое лицо в соответствии с действующими требованиями.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области продолжит выплачиваться только после прохождения физической идентификации, сообщает Politeka.

Указанная процедура должна быть завершена до 1 ноября 2025 года определенными категориями лиц, ранее получавших государственную поддержку.

В случае, если проверка не будет пройдена, начисление средств временно останавливается. Восстановление будет происходить после подтверждения личных данных и прав государственной помощи.

Идентификацию должно пройти несколько групп населения. К ним относятся семьи с низким доходом, пользующиеся государственной поддержкой, семьи, где воспитываются дети-сироты или дети, лишенные опеки родителей. Также это касается лиц с инвалидностью, в том числе тех, кто имеет инвалидность с детства, и детей, которым государство предоставляет социальные выплаты.

Под обязательную проверку попадают и люди пенсионного возраста, не получающие пенсию, но пользующиеся помощью от государства. Кроме того, это опекуны, приемные родители, воспитатели, получающие вознаграждение за уход за детьми или подопечными. В этот перечень входят также граждане, осуществляющие уход за больными или нетрудоспособными лицами, а также семьи, где есть дети с тяжелыми заболеваниями, нуждающиеся в регулярной поддержке.

Физическая идентификация предполагает проверку личности получателя и подтверждение его пребывания на территории, подконтрольной Украине. Это необходимо во избежание ошибочных начислений и обеспечения непрерывности социальных выплат.

Подробные разъяснения, перечень необходимых документов и порядок прохождения процедуры можно получить в территориальных управлениях Пенсионного фонда Украины, где специалисты консультируют всех желающих. Итак, денежная помощь для ВПЛ в Одесской области будет оставаться доступной только для тех, кто подтвердит свое лицо в соответствии с действующими требованиями.

Источник: На пенсии.

