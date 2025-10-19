Прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 жовтня в Запоріжжі обіцяє справжню осінню пору з різкою прохолодою.

Синоптики зробили прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 жовтня у Запоріжжі та розповіли, чи підготували сюрпризи осінні дні, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 жовтня у Запоріжжі. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 20-ого числа: хмарна пора протримається у місті увесь день. З ранку буде йти дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. Максимальна температура повітря сягне +9°C.

У вівторок, 21.10: повітря прогріється до +11°C. Весь день стане хмарним. Без опадів. Здавна день 21 жовтня вважався у народній метеорології днем похолодання. Погодні прикмети радять серйозно подумати про підготовку до зими.

Середа, 22.10: ясним небо стане тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів. Температурні коливання — від +4 до +13°C.

Четвер, 23 числа: протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Впродовж дня температура триматиметься в межах +6…+12°C. Цього дня наші пращури спостерігали за місяцем – його роги погоду передбачали: "роги місяця вказують у той бік, звідки чекати вітрів".

У п’ятницю, 24.10: Хмарна погода протримається увесь день. Без дождів. Температура повітря триматиметься в межах +8…+16°C.

Субота, 25.10: з ранку до самого кінця доби небо вкриє хмарами. Температура коливатиметься від +10 до +16°C.

У неділю 26.10: з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температурні показники — від +14 до +20°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 жовтня у Запоріжжі обіцяє прохолодну пору.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: що змінилося для містян.

Також Politeka повідомляла, Початок опалювального сезону 2025 в Запорізькій області: коли батареї стануть теплими.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Запоріжжі: на які деталі варто звернути увагу.