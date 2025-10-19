Прогноз погоды на неделю с 20 по 26 октября в Запорожье обещает настоящее осеннее время с резкой прохладой.

Синоптики сделали прогноз погоды на неделю с 20 по 26 октября в Запорожье и рассказали, подготовили ли сюрпризы осенние дни, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 20 по 26 октября в Запорожье. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 20 числа: облачная пора продержится в городе весь день. Утром будет идти мелкий дождь, который прекратится только вечером. Максимальная температура воздуха составит +9°C.

Во вторник, 21.10: воздух прогреется до +11°C. Весь день будет облачным. Без осадков. Издавна 21 октября считался в народной метеорологии днем ​​похолодания. Погодные приметы советуют серьезно подумать о подготовке к зиме.

Среда, 22.10: ясным небо станет только утром, затем его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков. Температурные колебания от +4 до +13°C.

Четверг, 23 числа: в течение всего дня небо будет покрыто облаками. В течение дня температура будет держаться в пределах +6…+12°C. Наши предки заметили, что в этот день наши предки заметили, что в этот день ожидается дождь.

В пятницу, 24.10: Облачная погода продержится весь день. Без дождей. Температура воздуха будет держаться в пределах +8…+16°C.

Суббота, 25.10: с утра до самого конца суток небо укроется облаками. Температура будет колебаться от +10 до +16°C.

В воскресенье 26.10: с утра и до самого вечера небо будет покрыто облаками. Без осадков. Температурные показатели от +14 до +20°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 20 по 26 октября в Запорожье обещает прохладное время.

