Дефицит продуктов в Сумской области наблюдается популярным фруктом из-за неурожая, к которому привели погодные условия, сообщает Politeka.net.
В 2025 году зафиксирован существенный дефицит продуктов в Сумской области, а именно груш, вызванный неблагоприятными погодными условиями. Основным фактором стали майские морозы, уничтожившие около 10% урожая, что негативно повлияло на объемы производства и привело к росту себестоимости выращивания.
Генеральный директор крупного садового хозяйства в Винницкой области Вадим Розпотнюк сообщил, что в текущем сезоне закупочная цена на них для фермеров выросла с 50 до 70 грн за килограмм. Повышение цен связано не только с уменьшением урожая, но и увеличением расходов на защиту деревьев от вредителей и болезней, ведь фермеры вынуждены были активнее использовать специальные препараты.
Как следствие, подорожание фрукта ощущается и для конечного потребителя — средняя розничная цена составляет около 77,9 грн за килограмм.
По словам специалистов, в 2025 году стоимость украинских груш будет оставаться на высоком уровне, а фермеры реализуют урожай сразу после сбора, не закладывая его на длительное хранение из-за ограниченного предложения.
Мониторинг торговых сетей показывает, что украинские груши представлены не во всех супермаркетах – на полках преобладает импорт из Нидерландов, Испании, Эквадора и Южной Африки.
Таким образом, из-за дефицита отечественной продукции в Сумской области и других регионах украинские потребители все чаще выбирают импортные груши, которые по цене и качеству способны конкурировать с местными. Эксперты прогнозируют, что тенденция роста стоимости плодов сохранится до конца сезона.
Источник: AgroWeek.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумской области: как и где переселенцы могут получить продуктовые наборы.
Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Сумской области: какие новые тарифы ввели.
Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумской области: началась регистрация, кто может получить помощь.