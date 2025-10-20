Из-за дефицита отечественной продукции в Сумской области и других регионах украинские потребители все чаще выбирают дороже импортных товаров.

Дефицит продуктов в Сумской области наблюдается популярным фруктом из-за неурожая, к которому привели погодные условия, сообщает Politeka.net.

В 2025 году зафиксирован существенный дефицит продуктов в Сумской области, а именно груш, вызванный неблагоприятными погодными условиями. Основным фактором стали майские морозы, уничтожившие около 10% урожая, что негативно повлияло на объемы производства и привело к росту себестоимости выращивания.

Генеральный директор крупного садового хозяйства в Винницкой области Вадим Розпотнюк сообщил, что в текущем сезоне закупочная цена на них для фермеров выросла с 50 до 70 грн за килограмм. Повышение цен связано не только с уменьшением урожая, но и увеличением расходов на защиту деревьев от вредителей и болезней, ведь фермеры вынуждены были активнее использовать специальные препараты.

Как следствие, подорожание фрукта ощущается и для конечного потребителя — средняя розничная цена составляет около 77,9 грн за килограмм.

По словам специалистов, в 2025 году стоимость украинских груш будет оставаться на высоком уровне, а фермеры реализуют урожай сразу после сбора, не закладывая его на длительное хранение из-за ограниченного предложения.

Мониторинг торговых сетей показывает, что украинские груши представлены не во всех супермаркетах – на полках преобладает импорт из Нидерландов, Испании, Эквадора и Южной Африки.

Таким образом, из-за дефицита отечественной продукции в Сумской области и других регионах украинские потребители все чаще выбирают импортные груши, которые по цене и качеству способны конкурировать с местными. Эксперты прогнозируют, что тенденция роста стоимости плодов сохранится до конца сезона.

Источник: AgroWeek.

