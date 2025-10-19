Графики отключения света в неделю с 20 по 26 октября в Черниговской области позволяют жителям планировать использование электроприборов.

Графики отключения света в неделю с 20 по 26 октября в Черниговской области сообщают о плановых ремонтах электропроводки на воздушных линиях в разных населенных пунктах, передает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте Отерского общества.

21 октября 2025 года с 09:00 до 17:00 часов планируется временное отключение электроэнергии в г. Остер по ул. А.О. Грановского, дома 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 4, 6, 8, 9; Левки Лукьяненко, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 8; Мира, 35, 37; Ярослава Мудрого, 75.

22 числа с 09:00 до 17:00 планируется отключение электроэнергии в Пархимове по адресам: М. Чайковского, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Садовая, 10; Травнева, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 36, 38. В этот же день временное отключение электроэнергии произойдет в Остере по адресам: Вознесенская, 1, 1А, 2, 2Б/2Б, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11; Генерала Солоныны, 19, 21, 21А; Независимости, 25; Татаровская, 3Б, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 66, 67; Тимофия Носача, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25.

23 числа с 09:00 до 17:00 ремонт затронет Полесье на Космонавтов, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 13А, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 74, 8, 9; Лесная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29. В то же время в Крехаеве с 09:00 до 17:00 будет отключено электроснабжение по адресам: Гайовая, 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Итак, графики отключения света в неделю с 20 по 26 октября в Черниговской области позволяют жителям планировать использование электроприборов, учитывая даты и часы временных ограничений. Выполнение ремонтных работ на воздушных линиях направлено на поддержку бесперебойного функционирования сетей и повышения безопасности потребителей.

