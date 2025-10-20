Подати заяву на отримання грошової допомоги для ВПО в Дніпропетровській області можна кількома способами.

Грошова допомога на оренду житла для ВПО в Дніпропетровській області тепер доступна для ще однієї категорії українців, повідомляє Politeka.net.

Уряд України ухвалив рішення про вдосконалення механізму надання грошової компенсації.

Згідно з новими правилами, скористатися програмою можуть ветерани, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО) і не мають власного житла, або проживають у приміщеннях, що не належать їм на праві власності.

Раніше компенсація надавалася лише тим ветеранам, житло яких було пошкоджене або зруйноване внаслідок бойових дій, або знаходилось на тимчасово окупованих територіях. Нова редакція програми передбачає підтримку також тих ветеранів, які взагалі не мають можливості повернутися додому і змушені винаймати житло у безпечнішому регіоні.

У Міністерстві у справах ветеранів наголошують, що це рішення спрямоване на забезпечення базових житлових умов захисників України, допомогу їм у адаптації та соціальній інтеграції, а також підтримку процесу відновлення здоров’я після служби. Компенсація покриватиме частину витрат на оренду, що дає змогу ветеранам та їхнім сім’ям зосередитися на відновленні нормального життя.

Подати заяву на отримання грошової допомоги для ВПО в Дніпропетровській області можна кількома способами — онлайн або через фахівця з супроводу. Звернення приймаються у місцевих органах, відповідальних за ветеранську політику, а також у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Компенсація надається на термін до 6 місяців, протягом якого ветерани та їхні сім’ї можуть знайти постійне житло або скористатися іншими державними програмами підтримки.

Розмір грошової допомоги для ВПО в Дніпропетровській області залежить від місця розташування орендованого житла та рівня орендної плати у відповідному регіоні. Сума компенсації становить від 1 до 2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що на сьогодні відповідає 3028–6056 гривень на місяць.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.