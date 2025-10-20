Подать заявление на получение денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области можно несколькими способами.

Денежная помощь на аренду жилья для ВПЛ в Днепропетровской области теперь доступна еще одной категории украинцев, сообщает Politeka.net.

Правительство Украины приняло решение об усовершенствовании механизма предоставления денежной компенсации.

Согласно новым правилам, воспользоваться программой могут ветераны, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и не имеют собственного жилья или проживают в помещениях, не принадлежащих им на праве собственности.

Ранее компенсация предоставлялась только тем ветеранам, жилье которых было повреждено или разрушено в результате боевых действий, или находилось на временно оккупированных территориях. Новая редакция программы предусматривает поддержку тех ветеранов, которые вообще не имеют возможности вернуться домой и вынуждены снимать жилье в более безопасном регионе.

В Министерстве по делам ветеранов отмечают, что это решение направлено на обеспечение базовых жилищных условий защитников Украины, помощь им в адаптации и социальной интеграции, а также поддержку процесса восстановления здоровья после службы. Компенсация будет покрывать часть расходов на аренду, что позволяет им и их семьям сосредоточиться на восстановлении нормальной жизни.

Подать заявление на получение денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области можно несколькими способами – онлайн или через специалиста по сопровождению. Обращения принимаются в местных органах, ответственных за ветеранскую политику, а также в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

Компенсация предоставляется сроком до 6 месяцев, в течение которого ветераны и их семьи могут найти постоянное жилье или воспользоваться другими государственными программами поддержки.

Размер денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области зависит от места расположения арендованного дома и уровня арендной платы в соответствующем регионе. Сумма компенсации составляет от 1 до 2 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что на сегодняшний день соответствует 3028–6056 гривен в месяц.

