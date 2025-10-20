Ситуація ще раз підтверджує, що подорожчання продуктів у Києві відчутно впливає на сімейний бюджет.

Подорожчання продуктів у Києві відчутно позначається на вартості популярних товарів щоденного вжитку, повідомляє Politeka.

Таку інформацію українцям, які живуть у Києві надає сайт Мінфін.

Кисломолочний сир Простонаше 9% (300 г) у різних супермаркетах коштує по-різному: у Megamarket – 95,70, у Metro – 91,40, а у Novus – 93,99 гривні. За вересень середній цінник становив 92,46, а станом на 16 жовтня піднявся до 93,70, збільшившись на 1,17.

Кава Nescafe Gold (210 г) теж демонструє зростання. Поточна вартість у Auchan – 588,60, тоді як середньомісячна ціна вересня складала 565,80 гривні. Таким чином, за місяць товар додав 38,80, що робить його одним із найбільш подорожчаних напоїв останніх тижнів.

Ще одне підвищення відбулося у пшеничного борошна Хуторок (1 кг). У Megamarket ціна – 34,10, у Novus – 33,26. Середнє значення минулого місяця дорівнювало 33,13, нині – 33,68, тобто зростання склало 0,55.

Загалом дані свідчать про поступове підвищення цін на продукти харчування в столиці. Найбільше додали у вартості сир та кава, тоді як борошно зберігає відносну стабільність. Споживачам рекомендується перевіряти ціни у різних магазинах, щоб планувати покупки і уникати перевитрат.

Ситуація ще раз підтверджує, що подорожчання продуктів у Києві відчутно впливає на сімейний бюджет і потребує уважного планування покупок.

До слова, у Київській області подорожчання торкнулося не лише продуктів, а й проїзду.

Причиною перегляду називають трирічну стабільність вартості з травня 2022 року на тлі стрімкого збільшення витрат перевізників. Заробітна плата водіїв зросла більш ніж утричі, мінімальна оплата — майже удвічі, дизельне пальне подорожчало на 126%.

