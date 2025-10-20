Ситуация еще раз подтверждает, что удорожание продуктов в Киеве ощутимо влияет на семейный бюджет.

Подорожание продуктов в Киеве ощутимо сказывается на стоимости популярных товаров повседневного потребления, сообщает Politeka.

Такую информацию украинцам, живущим в Киеве, предоставляет сайт Минфин .

Кисломолочный сыр Простонаше 9% (300 г) в разных супермаркетах стоит по-разному: у Megamarket – 95,70, у Metro – 91,40, а у Novus – 93,99 гривны. За сентябрь средний ценник составил 92,46, а по состоянию на 16 октября поднялся до 93,70, увеличившись на 1,17.

Кофе Nescafe Gold (210 г) тоже демонстрирует рост. Текущая стоимость у Auchan – 588,60, в то время как среднемесячная цена сентября составляла 565,80 гривны. Таким образом, за месяц товар прибавил 38,80, что делает его одним из самых подорожавших напитков последних недель.

Еще одно повышение произошло у пшеничной муки Хуторок (1 кг). У Megamarket цена – 34,10, у Novus – 33,26. Среднее значение в прошлом месяце равнялось 33,13, сейчас – 33,68, то есть рост составил 0,55.

В общем, данные свидетельствуют о постепенном повышении цен на продукты питания в столице. Больше всего прибавили в стоимости сыр и кофе, тогда как мука сохраняет относительную стабильность. Потребителям рекомендуется проверять цены в разных магазинах, чтобы планировать покупки и избегать перерасходов.

Ситуация еще раз подтверждает, что подорожание продуктов в Киеве оказывает ощутимое влияние на семейный бюджет и требует внимательного планирования покупок.

К слову, в Киевской области подорожание коснулось не только продуктов, но и проезда.

Причиной пересмотра называют трехлетнюю стабильность стоимости с мая 2022 г. на фоне стремительного увеличения расходов перевозчиков. Заработная плата водителей выросла более чем в три раза, минимальная оплата — почти вдвое, дизельное топливо подорожало на 126%.

