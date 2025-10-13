Саме гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах охоплює комплекс заходів із розміщення та супроводу найуразливіших жителів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах здійснюється через облаштування модульного містечка, яке стане тимчасовим житлом для мешканців громади, що залишилися без домівок, повідомляє Politeka.

За інформацією міського департаменту соціального захисту, цей проєкт покликаний підтримати внутрішньо переміщені родини та громадян, чиї оселі постраждали внаслідок бойових дій або надзвичайних ситуацій. Особлива увага приділена людям старшого віку, які потребують безпечного середовища й постійної турботи. Саме гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах охоплює комплекс заходів із розміщення та супроводу найуразливіших жителів.

Організацію процесу здійснює Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради. Працівники формують списки осіб, приймають заяви, проводять консультації й контролюють порядок подання документів. Щоб отримати можливість проживання, необхідно заповнити заяву встановленого зразка.

Подання документів відбувається у громадській приймальні за адресою: місто Суми, вулиця Харківська, 35, робоче місце №15. Співробітники приймають заявників, перевіряють надані папери, пояснюють умови оформлення та допомагають заповнити анкету. Для реєстрації потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, довідку внутрішньо переміщеної особи. Якщо звертається родина, у заяві зазначають усіх членів, яким необхідне тимчасове помешкання.

Отже, гуманітарна підтримка забезпечує переселенців і літніх громадян облаштованими місцями проживання, створюючи безпечні умови та надаючи можливість стабільного перебування для найвразливіших мешканців громади.

