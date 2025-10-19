Жителям Недригайловского общества важно учесть указанный график отключения света на неделю с 20 по 26 октября в Сумской области.

График отключения света в неделю с 20 по 26 октября в Сумской области сообщает, что жители Недригайловской общины в Роменском районе могут временно остаться без электроснабжения.

АО "Сумыоблэнерго" предупреждает о плановом перерыве в работе электрических сетей, что связано с выполнением ремонтных работ на воздушной линии.

Отключение состоится 20 октября 2025 с 08:00 до 16:00. В этот период электроснабжение будет временно отсутствовать по конкретным адресам в пгт Недригайлов. Это улица Заречная, дома 2, 3, 6-12, 14, 16-20, 7-9; улица Зарудка – дома 3/1, 3/2, 4–8, 10–25А, 27, 29, 31, 33–35, 37–39, 41; улица Шевченко включает дома 6А, 8, 10-17, 19-24А, 25-30, 32-34, 36, 38А; а также переулок Зарудки, где перерывы касаются домов 1/1, 1/3, 1/5, 2-19/2.

Причиной временного прекращения подачи электроэнергии есть необходимость проведения технического обслуживания и ремонта воздушных линий. Сотрудники компании делают все возможное, чтобы возобновить электроснабжение вовремя и минимизировать неудобства для жителей общины.

АО "Сумыоблэнерго" просит жителей учесть данную информацию при планировании собственных дел 20 октября, поскольку отключение охватит значительную часть населенного пункта. Надеемся на понимание и прощение за временные неудобства, ведь ремонтные работы направлены на обеспечение бесперебойной и стабильной работы сетей в будущем.

Следовательно, жителям Недригайловского общества важно учесть указанный график отключения света на неделю с 20 по 26 октября в Сумской области и подготовиться к временным перебоям электроснабжения.

