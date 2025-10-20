Підвищення тарифів на тепло у Львівській області має на меті збалансувати реальні витрати, забезпечити стабільне функціонування теплового господарства.

Підвищення тарифів на тепло у Львівській області офіційно запроваджено у Дрогобичі з 1 жовтня 2025 року. Про це повідомляє Politeka.

Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради під номером 269 від 16 вересня 2025-го. Його дія поширюється до 30 вересня 2026 року.

Для жителів міста вартість теплової енергії залишилася на рівні, встановленому ще 24 лютого 2022 року. Це дозволяє мешканцям продовжувати отримувати послугу без збільшення витрат із сімейного бюджету. Натомість інші споживачі — установи, організації, релігійні громади — переходять на нову двоставкову систему розрахунку, побудовану на принципах економічної доцільності та реального покриття витрат.

Схема передбачає дві складові. Перша — умовно-змінна, застосовується під час опалювального періоду й визначається залежно від фактичного обсягу споживання теплової енергії у гігакалоріях. Вона охоплює витрати на паливо й електроенергію, мотивуючи до раціонального використання ресурсу. Друга — умовно-постійна, стягується рівномірно протягом року незалежно від наявності подачі тепла.

Цей компонент розраховується за одиницю підключеного навантаження й включає постійні витрати підприємства: оплату праці, ремонтні роботи, утримання мереж, розподіл газу, забезпечення циркуляції теплоносія, сплату податків, водопостачання, водовідведення та амортизацію технічного обладнання.

Отже, підвищення тарифів на тепло у Львівській області має на меті збалансувати реальні витрати, забезпечити стабільне функціонування теплового господарства та створити прозорі фінансові умови для безперебійного надання послуги всім категоріям споживачів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Львівській області: перелік програм і кому нададуть прихисток в першу чергу.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Львівській області: хто може отримати виплати на харчування, названо три категорії.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Львівській області: скільки коштів додадуть, названо розмір виплат.