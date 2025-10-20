У «Київавтодорі» звертаються до водіїв із проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та обмеження руху транспорту в Києві.

Обмеження руху транспорту в Києві введено через масштабні роботи, що розпочалися на дорогах української столиці, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

До 31 жовтня на частині Броварського проспекту у Києві запроваджується тимчасове часткове обмеження руху транспорту.

Причиною обмеження є проведення дорожніх робіт — фахівці підприємства виконуватимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття на ділянці від станції метро «Лісова» у напрямку міста Бровари.

Ремонт здійснюватиметься поетапно, невеликими ділянками, з використанням так званих ремонтних карт, щоб забезпечити можливість руху транспорту на інших смугах.

У «Київавтодорі» звертаються до водіїв із проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, що можуть виникнути під час проведення робіт, а також заздалегідь планувати свої маршрути з урахуванням можливих заторів чи обмеження руху транспорту в Києві на зазначеній ділянці дороги.

Крім цього, до 31 жовтня у Шевченківському районі Києва триватимуть дорожні роботи, у зв’язку з якими буде частково обмежено рух транспортних засобів та пішоходів вулицею Богдана Хмельницького.

За інформацією підприємства, на зазначеній ділянці тривають роботи з оновлення тротуарного покриття. Зокрема, ремонтні бригади працюватимуть на відрізку від будинку номер 52 до вулиці Михайла Коцюбинського. Роботи включають демонтаж старого покриття, підготовку основи та укладання нового матеріалу, що має покращити безпеку та комфорт пересування пішоходів.

