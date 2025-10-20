Місцеві жителі та торговельні мережі відчувають дефіцит окремих продуктів у Кривому Розі, тож розповідаємо про це детальніше.

Тепличні помідори дорожчають другий тиждень поспіль і на ці прродукти спостерігається певний дефіцит у Кривому Розі, повідомляє Politeka.

Як інформують аналітики EastFruit, в Україні спостерігається стрімке зростання цін на тепличні помідори, і дефіцит продуктів у Кривому Розі проявляється через скорочення обсягів збору врожаю в тепличних комбінатах.

Сезонний фактор теж дає про себе знати, адже з відкритого ґрунту надходить значно менше овочів, оскільки пік польового виробництва вже минув. Згідно з щоденним моніторингом, лише за кілька днів цінники на томати зросли на 14%.

Виробники готові віддавати їх за 35–55 гривень за кілограм залежно від якості та величини. Фахівці тепличних господарств пояснюють, що підвищення цінників стало наслідком збільшення закупівель вітчизняними торговельними мережами та гуртовими компаніями.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі, зокрема якщо йдеться про томати, також підтримується дорожчанням ґрунтових овочів. Вони суттєво подорожчали через сезонний спад виробництва.

У той же час експерти підкреслюють, що тепличні помідори залишаються доступними, їхня середня вартість поки на 30% нижча, ніж на початку вересня минулого року.

Що стосується майбутньої динаміки, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук відзначає, що ціни на овочі у жовтні будуть порівняно низькими, проте після закладання їх на зберігання, ситуація може змінитися.

Загалом, експерти кажуть, що цьогоріч ситуація краща, ніж минулого року. Тоді через посуху врожай був слабким і ціни на овочі борщового набору були доволі високими.

