Тепличные помидоры дорожают вторую неделю подряд и на эти продукты наблюдается определенный дефицит в Кривом Роге , сообщает Politeka.
Как информируют аналитики EastFruit, в Украине наблюдается стремительный рост цен на тепличные помидоры и дефицит продуктов в Кривом Роге проявляется из-за сокращения объемов сбора урожая в тепличных комбинатах.
Сезонный фактор тоже дает о себе знать, ведь с открытого грунта поступает гораздо меньше овощей, поскольку пик полевого производства уже миновал. Согласно ежедневному мониторингу, всего за несколько дней ценники на томаты выросли на 14%.
Производители готовы отдавать их по 35–55 гривен за килограмм в зависимости от качества и величины. Специалисты тепличных хозяйств объясняют, что повышение ценников явилось следствием увеличения закупок отечественными торговыми сетями и оптовыми компаниями.
Дефицит продуктов в Кривом Роге, в частности, если речь идет о томатах, также поддерживается удорожанием почвенных овощей. Они существенно подорожали из-за сезонного спада производства.
В то же время эксперты подчеркивают, что тепличные помидоры остаются доступными, их средняя стоимость пока на 30% ниже, чем в начале сентября прошлого года.
Что касается будущей динамики, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отмечает, что цены на овощи в октябре будут сравнительно низкими, однако после закладки их на хранение ситуация может измениться.
В целом эксперты говорят, что в этом году ситуация лучше, чем в прошлом году. Тогда из-за засухи урожай был слабым и цены на овощи борщового набора были достаточно высокими.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.
Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.