Местные жители и торговые сети испытывают дефицит отдельных продуктов в Кривом Роге, так что рассказываем об этом подробнее.

Тепличные помидоры дорожают вторую неделю подряд и на эти продукты наблюдается определенный дефицит в Кривом Роге , сообщает Politeka.

Как информируют аналитики EastFruit, в Украине наблюдается стремительный рост цен на тепличные помидоры и дефицит продуктов в Кривом Роге проявляется из-за сокращения объемов сбора урожая в тепличных комбинатах.

Сезонный фактор тоже дает о себе знать, ведь с открытого грунта поступает гораздо меньше овощей, поскольку пик полевого производства уже миновал. Согласно ежедневному мониторингу, всего за несколько дней ценники на томаты выросли на 14%.

Производители готовы отдавать их по 35–55 гривен за килограмм в зависимости от качества и величины. Специалисты тепличных хозяйств объясняют, что повышение ценников явилось следствием увеличения закупок отечественными торговыми сетями и оптовыми компаниями.

Дефицит продуктов в Кривом Роге, в частности, если речь идет о томатах, также поддерживается удорожанием почвенных овощей. Они существенно подорожали из-за сезонного спада производства.

В то же время эксперты подчеркивают, что тепличные помидоры остаются доступными, их средняя стоимость пока на 30% ниже, чем в начале сентября прошлого года.

Что касается будущей динамики, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отмечает, что цены на овощи в октябре будут сравнительно низкими, однако после закладки их на хранение ситуация может измениться.

В целом эксперты говорят, что в этом году ситуация лучше, чем в прошлом году. Тогда из-за засухи урожай был слабым и цены на овощи борщового набора были достаточно высокими.

