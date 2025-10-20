Новий графік руху транспорту в Харкові додасть більше зручності в пересування місцевих мешканців в межах обласного центру.

Новий графік руху транспорту в Харкові передбачає додатковий автобусний маршрут, повідомляє Politeka.

Як проінформували у місцевому тематичному каналі в Телеграм, починаючи місцеві мешканці знову можуть користуватися маршрутом, який відновив роботу після перерви.

Новий графік руху транспорту в Харкові передбачає повернення на лінію автобуса №59, що курсує від станції метро «Індустріальна» до вулиці Біблика, 4-А.

Як йдеться у повідомленні, рейс буде працювати щодня, охоплюючи основні напрямки в місті. Тому тепер пасажири можуть зручно дістатися до роботи, навчання чи поліклініки без потреби робити пересадки.

Маршрут пролягає через проспект Героїв Харкова, вулиці Роганську та Миру, а також проходитиме по Біблика. Це зручний напрямок для жителів індустріальної частини міста, який з’єднує густонаселені райони з метро.

Новий графік руху транспорту в Харкові виглядає так: у бік станції метро «Індустріальна» автобус вирушає від Біблика, 4-А о 07:20, 08:10, 09:00, 09:50, 11:45, 12:35, 13:25, 14:15, 15:15, 16:05, 16:55 і 17:45.

До 18-ї поліклініки він доїжджає за 4 хвилини. У зворотному напрямку, він вирушає о 07:45, 08:35, 09:25, 11:20, 12:10, 13:00, 13:50, 14:50, 15:40, 16:30, 17:20 та 18:10. Зупинка на Бекетова розташована за сім хвилин до кінцевої точки.

Міські служби зазначають, що розклад розробляли з урахуванням потреб пасажирів і транспортного навантаження у різні години доби. Тому все зробили так, щоб уникнути великих інтервалів у пікові години.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: названо головні умови для отримання їжі.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ попередили, кому потрібно подати нову заяву.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Харківській області: кому доведеться розщедритися через нові суми в платіжках.