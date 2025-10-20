Із 20 жовтня запроваджується новий графік руху транспорту в Києві під час оголошення повітряної тривоги.

Новий графік руху транспорту в Києві впроваджено з 20 жовтня, проте зміни стосуються лише декількох маршрутів, за якими курсують автобуси, пише Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Із 20 жовтня запроваджується новий графік руху транспорту в Києві під час оголошення повітряної тривоги. Зміни стосуються автобусів, що курсують через Подільський мостовий перехід у напрямку з правого на лівий берег Дніпра. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони столиці, про що повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Рух автобусів відбуватиметься за двома алгоритмами — залежно від того, де перебуватиме транспорт на момент оголошення тривоги. Водночас автобуси, що рухаються з лівого на правий берег, продовжуватимуть курсувати за звичними маршрутами.

Під час повітряної тривоги автобуси №110, №111 працюватимуть за тимчасовими схемами руху під номерами №110-Т, №111-Т:

Маршрут №110-Т:

Площа Українських Героїв – Гетьмана Павла Скоропадського – Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – Хрещатик – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – Набережно-Рибальська – Північний міст – Романа Шухевича – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу – Петра Вершигори – Райдужна – Сулеймана Стальського – Воскресенський – Миколи Кибальчича – Романа Шухевича – Рональда Рейгана – Миколи Закревського – Сержа Лифаря – Градинська – Радунська – Лісківська – Милославська – Героїв Чернігова.

Маршрут №111-Т:

Площа Українських Героїв – Гетьмана Павла Скоропадського – Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – Хрещатик – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – Набережно-Рибальська – Північний міст – Романа Шухевича – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу – Центральна Садова – Дениса Рачінського – Каховська – Пантелеймона Куліша – Пантелеймона Куліша – Митрополита Андрея Шептицького – Раїси Окіпної – Сергія Набоки – Євгена Сверстюка – Бориса Мартоса – Івана Миколайчука – Соборності – Дарницька площа.

Якщо на момент оголошення тривоги автобуси №110 та №111 перебуватимуть на Набережно-Хрещатицькій (від Гаванського мосту до Верхнього Валу), вони змінять схему руху та курсуватимуть за маршрутами №110-Д та №111-Д.

Маршрут №110-Д:

Площа Українських Героїв – Гетьмана Павла Скоропадського – Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – Хрещатик – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – Набережно-Хрещатицька – Набережно-Лугова – Межигірська – Новокостянтинівська – Степана Бандери – Північний міст – Романа Шухевича – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу – Петра Вершигори – Райдужна – Сулеймана Стальського – Воскресенський – Миколи Кибальчича – Романа Шухевича – Рональда Рейгана – Миколи Закревського – Сержа Лифаря – Градинська – Радунська – Лісківська – Милославська – Героїв Чернігова.

Маршрут №111-Д:

Площа Українських Героїв – Гетьмана Павла Скоропадського – Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – Хрещатик – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – Набережно-Хрещатицька – Набережно-Лугова – Межигірська – Новокостянтинівська – Степана Бандери – Північний міст – Романа Шухевича – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу – Центральна Садова – Дениса Рачінського – Каховська – Пантелеймона Куліша – Пантелеймона Куліша – Митрополита Андрея Шептицького – Раїси Окіпної – Сергія Набоки – Євгена Сверстюка – Бориса Мартоса – Івана Миколайчука – Соборності – Дарницька площа.

