С 20 октября вводится новый график движения транспорта во время объявления воздушной тревоги.

Новый график движения транспорта в Киеве введен с 20 октября, однако изменения касаются лишь нескольких маршрутов, по которым курсируют автобусы, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

С 20 октября вводится новый график движения транспорта во время объявления воздушной тревоги. Изменения касаются автобусов, курсирующих через Подольский мостовой переход в направлении с правого на левый берег Днепра. Соответствующее решение принял Совет обороны столицы, о чем сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Движение автобусов будет происходить по двум алгоритмам - в зависимости от того, где будет находиться транспорт на момент объявления тревоги. В то же время автобусы, двигающиеся с левого на правый берег, будут продолжать курсировать по привычным маршрутам.

Во время воздушной тревоги автобусы №110, №111 будут работать по временным схемам движения под номерами №110-Т, №111-Т:

Маршрут №110-Т:

Украинских Героев – Гетьмана Павла Скоропадского – Владимирская – бульв. Тараса Шевченко – Крещатик – Владимирский спуск – Боричев спуск – ул. Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – Набережно-Рыбальская – Северный мост – Романа Шухевича – подъездная дорога к Подольскому мостовому переходу – Петра Вершигоры – Радужно – Сулеймана Стальского – Воскресенский – Николая Кибальчича – просп. Романа Шухевича – Рональда Рейгана – Николая Закревского – Сержа Лифаря – Градинская – Радунская – Лисковская – Милославская – Героев Чернигова.

Маршрут №111-Т:

Площадь Украинских Героев – Гетьмана Павла Скоропадского – Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – Крещатик – Владимирский спуск – Боричев спуск – Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – Набережно-Рыбальская – Северный мост – Романа Шухевича – подъездная дорога к Подольскому мосту Пантелеймона Кулиша – Пантелеймона Кулиша – Митрополита Андрея Шептицкого – Раисы Окипной – Сергея Набоки – Евгения Сверстюка – Бориса Мартоса – Ивана Миколайчука – Соборности – Дарницкая площадь.

Если на момент объявления тревоги автобусы №110 и №111 будут находиться на Набережно-Крещатицкой (от Гаванского моста до Верхнего Вала), они изменят схему движения и будут курсировать по маршрутам №110-Д и №111-Д.

Маршрут №110-Д:

Площадь Украинских Героев – Гетмана Павла Скоропадского – Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – Крещатик – Владимирский спуск – Боричев спуск – Набережно-Крещатицкая – Набережно-Луговая – Межигорская – Новоконстантиновская – Степана Бандеры – Северный мост – Романа Шухевича Вершигоры – Радужная – Сулеймана Стальского – Воскресенский – Николая Кибальчича – Романа Шухевича – Рональда Рейгана – Николая Закревского – Сержа Лифаря – Градинская – Радунская – Лисковская – Милославская – Героев Чернигова.

Маршрут №111-Д:

Площадь Украинских Героев – Гетмана Павла Скоропадского – Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – Крещатик – Владимирский спуск – Боричев спуск – Набережно-Крещатицкая – Набережно-Луговая – Межигорская – Новоконстантиновская – Степана Бандеры – Северный мост – Романа Шухевича – под Романа Шухевича – Дениса Рачинского – Каховская – Пантелеймона Кулиша – Пантелеймона Кулиша – Митрополита Андрея Шептицкого – Раисы Окипной – Сергея Набоки – Евгения Сверстюка – Бориса Мартоса – Ивана Миколайчука – Соборности – Дарницкая площадь.

