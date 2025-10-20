Подорожчання продуктів у Кривому Розі вже відчутне для споживачів, і мешканцям варто уважно стежити за цінами в різних магазинах.

Подорожчання продуктів у Кривому Розі відчутно позначилося на основних позиціях споживчого кошика, повідомляють місцеві аналітики, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Мінфін.

Станом на середину жовтня ціна на каву Nescafe Gold (210 г) у великих супермаркетах становила 588,60 грн, що на 38,90 грн більше, ніж у середині вересня. Auchan демонструє стабільну вартість, а середньомісячні показники за вересень залишалися нижчими — 565,80 гривень за аналогічну фасовку.

Хліб пшеничний Цар Хліб нарізка (600 г) у мережах Metro та Megamarket коштує від 45 до 47,17 гривень, середня ціна за місяць підвищилася на 0,31 грн. Зростання вартості спостерігається не лише на хлібобулочні вироби, а й на молочну продукцію. Молоко Простонаше 1% (900 мл) наразі продають у межах 52,89–57,30 грн, середня ціна за останній місяць піднялася на 6,85 гривень.

Індекс споживчих цін за останні дні показує стабільне підвищення, особливо на напої та базові харчові товари. Аналітики зазначають, що подальші коливання залишаються можливими через сезонні фактори та ринковий попит.

Отже, подорожчання продуктів у Кривому Розі вже відчутне для споживачів, і мешканцям варто уважно стежити за розцінками в різних магазинах, щоб оптимізувати витрати і планувати сімейний бюджет у наступні тижні.

До слова, у Кривому Розі також повідомляли про дефіцит продуктів. Зокрема йдеться про хліб, рослинну олію та інші товари першої необхідності. Офіційні дані уряду підтверджують негативну тенденцію: врожайність зернових і олійних культур знизилася приблизно на 5%.

