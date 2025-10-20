Подорожание продуктов в Кривом Роге уже ощутимо для потребителей, и жителям следует внимательно следить за ценами в разных магазинах.

Подорожание продуктов в Кривом Роге ощутимо сказалось на основных позициях потребительской корзины, сообщают местные аналитики, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Минфина .

По состоянию на середину октября цена на кофе Nescafe Gold (210 г) в крупных супермаркетах составила 588,60 грн., что на 38,90 грн. больше, чем в середине сентября. Auchan демонстрирует стабильную стоимость, а среднемесячные показатели за сентябрь оставались ниже – 565,80 гривен за аналогичную фасовку.

Хлеб пшеничный Царь Хлеб нарезка (600 г) в сетях Metro и Megamarket стоит от 45 до 47,17 грн., средняя цена за месяц повысилась на 0,31 грн. Рост стоимости наблюдается не только на хлебобулочные изделия, но и молочную продукцию. Молоко Просто наше 1% (900 мл) сейчас продают в пределах 52,89–57,30 грн, средняя цена за последний месяц поднялась на 6,85 гривен.

Индекс потребительских цен в последние дни показывает стабильное повышение, особенно на напитки и базовые пищевые товары. Аналитики отмечают, что дальнейшие колебания остаются возможными из-за сезонных факторов и рыночного спроса.

Следовательно, подорожание продуктов в Кривом Роге уже ощутимо для потребителей, и жителям следует внимательно следить за расценками в разных магазинах, чтобы оптимизировать расходы и планировать семейный бюджет в последующие недели.

Кстати, в Кривом Роге также сообщали о дефиците продуктов. В частности, речь идет о хлебе, растительном масле и других товарах первой необходимости. Официальные данные правительства подтверждают негативную тенденцию: урожайность зерновых и масличных культур снизилась примерно на 5%.

