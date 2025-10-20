Дефіцит овочів в Дніпропетровській області став показовим прикладом впливу погодних факторів на вартість базових продуктів харчування та ринкову динаміку цін.

Дефіцит овочів в Дніпропетровській області спричинив відчутний стрибок цін на ринку огірків, що стало наслідком похолодання та скорочення врожайності у тепличних господарствах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає платформа EastFruit.

Різке зниження температур вплинуло на виробництво свіжих овочів, через що пропозиція огірків скоротилася у п’ять разів порівняно з попереднім тижнем. Такий дисбаланс між наявністю продукції та попитом спричинив подорожчання на понад 60%, а середня ціна наразі становить близько 80 гривень за кілограм.

Згідно з результатами моніторингу, зменшення зборів у теплицях стало головною причиною обмеження продажів великими партіями. У нинішніх умовах виробники реалізують огірки переважно дрібним оптом, намагаючись задовольнити хоча б частину потреб торговельних мереж і ринків. Упродовж останнього тижня середні розцінки зросли на 66%, а ціновий діапазон коливається в межах 65–80 грн за кілограм, що еквівалентно $1,57–1,93.

Факторами подальшого подорожчання стали не лише погодні умови, а й повна відсутність імпортних поставок, які могли б частково компенсувати внутрішній дефіцит. Водночас спостерігається активний попит з боку місцевих оптових покупців і торговельних компаній, котрі змушені працювати в умовах обмеженої пропозиції.

Експерти галузі припускають, що вже найближчим часом на український ринок можуть вийти постачальники з-за кордону, аби стабілізувати ситуацію та пом’якшити тиск на ціни. У разі збільшення імпорту можливе тимчасове вирівнювання балансу між попитом і наявними ресурсами.

