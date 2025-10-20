Дефицит овощей в Днепропетровской области повлек за собой ощутимый скачок цен на рынке огурцов, что стало следствием похолодания и сокращения урожайности в тепличных хозяйствах, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет EastFruit.

Резкое снижение температур повлияло на производство свежих овощей, поэтому предложение огурцов сократилось в пять раз по сравнению с предыдущей неделей. Такой дисбаланс между наличием продукции и спросом вызвал подорожание более чем на 60%, а средняя цена составляет около 80 гривен за килограмм.

Согласно результатам мониторинга, уменьшение сборов в теплицах стало главной причиной ограничения продаж крупными партиями. В нынешних условиях производители реализуют огурцы преимущественно мелким оптом, пытаясь удовлетворить хотя бы часть потребностей торговых сетей и рынков. За последнюю неделю средние расценки выросли на 66%, а ценовой диапазон колеблется в пределах 65–80 грн за килограмм, что эквивалентно $1,57–1,93.

Факторами дальнейшего подорожания стали не только погодные условия, но полное отсутствие импортных поставок, которые могли бы частично компенсировать внутренний дефицит. В то же время наблюдается активный спрос со стороны местных оптовых покупателей и торговых компаний, вынужденных работать в условиях ограниченного предложения.

Эксперты отрасли предполагают, что в ближайшее время на украинский рынок могут выйти поставщики из-за рубежа, чтобы стабилизировать ситуацию и смягчить давление на цены. При увеличении импорта возможно временное выравнивание баланса между спросом и имеющимися ресурсами.

Итак, дефицит овощей в Днепропетровской области стал показательным примером влияния климатических факторов на стоимость базовых продуктов питания и рыночную динамику цен.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.